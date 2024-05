„Für Umwelt und Demokratie – machen, was zählt“: Unter diesem Motto haben die Grünen am Freitag im Hack-Museumsgarten Kernpunkte ihres Programm für die Kommunalwahl am 9. Juni vorgestellt. EU-Abgeordnete Jutta Paulus appellierte für einen stärkeren Zusammenhalt aller Pro-Europäer. Mehr dazu lesen Sie hier.