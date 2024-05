Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Für Umwelt und Demokratie – machen, was zählt!“: Unter diesem Motto haben die Grünen am Freitag im Hack-Museumsgarten Kernpunkte ihres Programms für die Kommunalwahl am 9. Juni vorgestellt. EU-Abgeordnete Jutta Paulus wirbt für einen stärkeren Zusammenhalt aller Pro-Europäer.

Der Hackgarten ist seit zwölf Jahren eine Erfolgsgeschichte – ganz nach dem Geschmack der Sonnenblumenpartei. Ein Kleinod mit grünem Daumen und ehrenamtlichem