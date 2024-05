Einer Polizeistreife ist am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Mannheimer Luzenbergstraße (Waldhof) ein Motorrollerfahrer aufgefallen, der keinen Helm trug. Laut Bericht ignorierte der 17-Jährige die Anhaltesignale des Streifenwagens. Stattdessen beschleunigte er seinen Roller auf nicht zugelassene 70 Stundenkilometer und missachtete an der Kreuzung mit der Karl-Feuerstein-Straße das Rotlicht an der Ampel. Dabei gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer. An einer Fußgängerunterführung verlor er die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Der Jugendliche floh zu Fuß weiter, konnte nach kurzer Verfolgung aber von einem Beamten vorläufig festgenommen werden. Der 17-Jährige räumte ein, keinen Führerschein zu besitzen. Zudem ergab ein Drogentest, dass er Kokain genommen hatte. Laut Bericht gibt es Hinweise darauf, dass der Roller manipuliert wurde und in diesem Zustand nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist. Der Jugendliche muss sich nun unter anderem wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Dies wird auch führerscheinrechtliche Konsequenzen haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 77769-0.