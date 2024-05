Fast hat es der TuS Hohenecken geschafft. Die für ihn so enttäuschend verlaufene Verbandsligarunde ist bald zu Ende.

Am Sonntag bestritt der schon als Absteiger feststehende Tabellenletzte bei der TSG Bretzenheim das vorletzte Ligaspiel und verlor es mit 0:3 (0:3). Eine Woche zuvor hatten die Hohenecker noch bei der TuS Marienborn mit 3:0 gewonnen. Doch in Bretzenheim vermochten sie nicht an diese gute Leistung anzuknüpfen und verloren sang- und klanglos.

Bereits nach zehn Minuten lag der TuS mit 0:1 zurück. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld hatte die TSG einen Konterangriff gestartet, den Nick Zimmermann erfolgreich abschloss. Danach nutzte das Heimteam zwei Standardsituationen, um seine Führung auszubauen. Zuerst traf Luis Craig Mccolgan nach einer Ecke zum 2:0 (34.). Und kurz vor der Pause verwertete Justin Padberg auch einen Eckball zum 3:0 (44.).

In Sachen Offensive war von den Hoheneckern in der ersten Halbzeit so gut wie nichts zu sehen. Das änderte sich im zweiten Durchgang. Da versuchten sie es vor allem mit Distanzschüssen, blieben aber erfolglos. Da auch dem Gegner kein weiterer Treffer mehr gelang, musste sich der TuS am Ende mit 0:3 geschlagen geben. Damit kassierte er in der 29. Ligapartie die 18. Niederlage.

Schneller und gieriger

„Bretzenheim hat überlegen gespielt“, stellte Coach Benny Hassenfratz in seinem Resümee fest und bescheinigte dem gegnerischen Team, dass es „schneller und gieriger“ als seine Mannschaft gespielt habe. Das musste die TSG ja auch. Ging es für den Tabellenelften der Verbandsliga doch um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Am kommenden Freitag (19.30 Uhr) ist für den TuS Hohenecken die Saison definitiv zu Ende. Im Heimspiel gegen den FSV Offenbach verabschiedet er sich von seinen Fans und aus der Verbandsliga.