Nach den vielen wichtigen Investitionen in die touristische Infrastruktur soll es nach Vorstellungen der FWG künftig insbesondere um Projekte für Bad Dürkheimer gehen: soziale Infrastruktur und Bildungseinrichtungen nennt die FWG als Schwerpunkte. Konkret angegangen werden sollen die Valentin-Ostertag-Schule und die Kita Ungstein. „Beides liegt schon viel zu lange auf dem Tisch und rutschte wegen anderer, gleichwohl wichtiger Projekte, immer nach unten. Wir wollen uns mit der Verwaltung nun endlich auf den Weg machen“, betont die FWG. Die Kita- und Schullandschaft in Bad Dürkheim sei auf einem guten Stand, stehe aber immer noch vor großen Herausforderungen angesichts mangelnder Kapazitäten.

Die Dorfmoderation in den Ortsteilen müsse weiter auch investiv begleitet werden, viele gute Konzepte wie ein Dorfgemeinschaftshaus mit angegliederten generationenübergreifenden Ansätzen lägen beispielsweise in Leistadt schon vor. Auch bei einer Neukonzeption der Kita Ungstein solle ein generationenübergreifender Ansatz verfolgt werden: „Nicht umsonst ist das MGH in der Trift nach wie vor ein Leuchtturmprojekt!“ Neben den sozialen Projekten und wichtigen Aspekten für die Stadtentwicklung will die FWG auch einen stetigen Blick auf das Thema Mobilität und Umwelt richten – besonders das Fahrradwegekonzept, E-Ladesäulen, Straßensanierung, Barrierefreiheit und Parkplatzinstandhaltung im Blick behalten und umsetzen.

Die „Alte Polizeistation“ soll in eine Form gebracht werden, die eine unterjährige Nutzung für Vereine und Gruppen möglich mache und den zweifellos nötigen Einsatz zum Erhalt rechtfertige. Auch hier sollen die Bürger beteiligt werden.