Ein Rollerfahrer ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Valentin-Bauer-Straße in West vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Ohne Erfolg. Nach kurzer Verfolgung stellten die Beamten den Mann. Der 44-Jährige hat weder einen Führerschein, noch konnte laut Polizei vor Ort geklärt werden, wem der Roller gehört. Daher wurde dieser sichergestellt.