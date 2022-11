Bei einem Unfall zwischen zwei Radfahrern sind eine 77-Jährige und ein Achtjähriger laut Polizei am Dienstag verletzt worden. Um 16.25 Uhr befuhr die Seniorin die Verlängerung der Blies- in Richtung Volkerstraße (West). Auf Höhe des dortigen Spielplatzes kam es zum Zusammenstoß. Für den Jungen wurde ein Krankenwagen verständigt. Im Anschluss wurde seine Mutter informiert, die sich vor Ort kam um ihren Sohn kümmerte.

Am selben Tag um 5.30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Transporter die Carl-Bosch-Straße in Richtung Oppau. Er missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden Radfahrers beim Abbiegen auf ein Firmengelände. Der 36-jährige Radler stürzte durch den Zusammenstoß und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den Fahrer des Transporters erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Nach einem Unfall in Mundenheim am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ist ein Rollerfahrer in eine Klinik eingeliefert worden. Der 20-Jährige war in der Rheingönheimer Straße aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt.