Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erneuert die Straßenbahngleise in der Friesenheimer Sternstraße. Deswegen werden die Buslinien 70, 89 und 97 umgeleitet.

Von Montag, 24. Juli, bis einschließlich Samstag, 2. September, wird auf einer Länge von etwa 300 Metern die aus den 1980er-Jahren stammende Gleisanlage in der Sternstraße zwischen der Haltestelle Friesenheim-Mitte und der Brunckstraße erneuert. Die abschnittsweise Sperrung der Sternstraße wirkt sich auf die Buslinien 70, 89 und 97 aus. Der Bahnverkehr ist laut RNV durch die Bauarbeiten nicht betroffen.

Die Busse der Linie 70 werden in Fahrtrichtung Adolf-Kolping-Straße zwischen BASF (Tor 1 & 2) und Friesenheim-Mitte auf direktem Weg über die Carl-Bosch-Straße mit zusätzlichem Halt an der Haltestelle Schopenhauerstraße (Aweta) umgeleitet. Die Haltestellen Rheinfeldstraße (BASF Tor 3) und Eschenbachstraße werden nicht angefahren und entfallen. Im Bereich Friesenheim-Mitte wird eine Ersatzhaltestelle in der Carl-Bosch-Straße eingerichtet.

Die Busse der Linie 89 werden in Fahrtrichtung Karl-Dillinger-Straße (Notwende/Melm) zwischen Friesenheim-Ost und Friesenheim-Mitte über die Haltestellen Rheinfeldstraße (BASF Tor 3), BASF Tor 1 & 2, Feierabendhaus und Leuschnerstraße umgeleitet. Die Haltestelle Eschenbachstraße entfällt. Im Bereich Friesenheim-Mitte wird eine Ersatzhaltestelle in der Carl-Bosch-Straße eingerichtet.

Die Busse der Linie 97 werden in Fahrtrichtung Berliner Platz zwischen Friesenheim-Ost und BASF Tor 1 & 2 über die Haltestelle Rheinfeldstraße (BASF Tor 3) umgeleitet. Die Haltestellen Eschenbachstraße, Friesenheim Mitte, Leuschnerstraße und Feierabendhaus entfallen.