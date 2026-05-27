Wegen Gleisarbeiten muss der Bahnübergang in der Oppauer beziehungsweise Edigheimer Straße von Freitag, 29. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 5. Juni, etwa 23.30 Uhr, für den Verkehr gesperrt werden, wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) mitteilt. Dies hat Auswirkungen auf die Buslinien 84, 86, 87 und 97.

Linien 84 und 87

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Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Oppau BASF •

Entfall der Haltestellen Oppau Gemeindehaus, Dammbruchstraße, Kurt-Schumacher-Straße, Rüdigerstraße und Edigheim Kirche •

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Oppau Friedhof und Edigheim Friedhof Linie 86 Fahrtrichtung Wolfsgrube •

Umleitung zwischen Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13) und Bruderweg •

Entfall der Haltestellen Oppau Gemeindehaus, Dammbruchstraße, Kurt-Schumacher-Straße und Rüdigerstraße •

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Oppau Friedhof, Edigheim Friedhof, Ostringplatz und Edigheim Kirche Fahrtrichtung Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13) •

Umleitung zwischen Ostringplatz (abweichend Steig E) und Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13) •

Entfall der Haltestellen Edigheim Kirche, Rüdigerstraße, Kurt-Schumacher-Straße, Dammbruchstraße und Oppau Gemeindehaus •

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Edigheim Friedhof und Oppau Friedhof Linie 97 •

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13) und Ostringplatz (abweichend Steig C beziehungsweise D) •

Entfall der Haltestellen Oppau Gemeindehaus, Dammbruchstraße, Kurt-Schumacher-Straße, Rüdigerstraße, Bruderweg, Wolfsgrube, Deichstraße und Edigheim Kirche •