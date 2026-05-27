Ludwigshafen RNV-Gleisarbeiten: Sperrung von Oppauer und Edigheimer Straße, Buslinien betroffen

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Wegen Gleisarbeiten muss der Bahnübergang in der Oppauer beziehungsweise Edigheimer Straße von Freitag, 29. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 5. Juni, etwa 23.30 Uhr, für den Verkehr gesperrt werden, wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) mitteilt. Dies hat Auswirkungen auf die Buslinien 84, 86, 87 und 97.

Linien 84 und 87

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13) und Ostringplatz (abweichend Steig C beziehungsweise D)

Entfall der Haltestellen Oppau Gemeindehaus, Dammbruchstraße, Kurt-Schumacher-Straße, Rüdigerstraße und Edigheim Kirche

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Oppau Friedhof und Edigheim Friedhof

Linie 86

Fahrtrichtung Wolfsgrube

Umleitung zwischen Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13) und Bruderweg

Entfall der Haltestellen Oppau Gemeindehaus, Dammbruchstraße, Kurt-Schumacher-Straße und Rüdigerstraße

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Oppau Friedhof, Edigheim Friedhof, Ostringplatz und Edigheim Kirche

Fahrtrichtung Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13)

Umleitung zwischen Ostringplatz (abweichend Steig E) und Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13)

Entfall der Haltestellen Edigheim Kirche, Rüdigerstraße, Kurt-Schumacher-Straße, Dammbruchstraße und Oppau Gemeindehaus

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Edigheim Friedhof und Oppau Friedhof

Linie 97

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13) und Ostringplatz (abweichend Steig C beziehungsweise D)

Entfall der Haltestellen Oppau Gemeindehaus, Dammbruchstraße, Kurt-Schumacher-Straße, Rüdigerstraße, Bruderweg, Wolfsgrube, Deichstraße und Edigheim Kirche

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Oppau Friedhof und Edigheim Friedhof

Kontakt und Info: Telefon 0621 465-1493, E-Mail an presse@rnv-online.de, im Netz: Internet: www.rnv-online.de.

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