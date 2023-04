Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit rund zehn Jahren ist Rita Schwahn Pflegemanagerin am St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus. Zeit für eine neue berufliche Herausforderung, findet die 62-Jährige. Deshalb kümmert sie sich seit Jahresbeginn um eine Spendenkampagne für einen Neubau der Klinik. In gewisser Weise schließt sich damit ein Kreis.

Mit einem Bauvolumen von etwa 55 Millionen Euro entsteht bis voraussichtlich 2022 das neue Bauteil „G“ am St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt. In dem Neubau in drei Ebenen sollen