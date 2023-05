Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast zwei Jahre ist es her, dass Augustine Kofie aus Los Angeles in Ludwigshafen den ersten in einer Reihe von Graffiti neben der Rhenus-Halle im Luitpoldhafen geschaffen hat. Jetzt haben drei Griechen diese „Muralu“ genannte Reihe an einer Wand der Sparkasse Vorderpfalz fortgesetzt. Das monumentale Gemälde ist nicht zu übersehen.

18 Meter hoch und 14,5 Meter breit ist die Wand an der Rückseite der Sparkasse gegenüber der Rhein-Galerie. Neuerdings ziert sie eine weithin sichtbare Bemalung, die wie ein Gemälde