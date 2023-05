Nach dem Erfolg im Vorjahr veranstaltet die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) in diesem Jahr vom 30. Juni bis 2. Juli erneut das Rheinuferfest. Das Festgelände soll sich dann wieder über die drei bewährten Areale im Bereich der Innenstadt erstrecken: Platz der deutschen Einheit, das angrenzende Rheinufer und Ludwigsplatz. Ein besonderer Höhepunkt im musikalischen Bühnenprogramm auf dem Platz der deutschen Einheit erwartet die Festbesucher zum Auftakt am Eröffnungsabend: „Das Pfälzer Gipfeltreffen“ vereint gleich drei Kultbands erstmals überhaupt in einem Konzert-Triple. Auf der Bühne stehen dabei die Band Woifeschdkänisch, die Anonyme Giddarischde und die Party-Band Grand Malör. „Jede einzelne dieser Bands für sich ist schon ein gefeierter Publikumsmagnet. Alle drei gemeinsam an einem Abend zusammenzubringen, ist eine außergewöhnliche Premiere, auf die wir sehr stolz sind. Dies wird für viele Gäste des Rheinuferfestes wohl zum unvergesslichen Erlebnis“, erläutert Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes. Ihre Premiere feiert auch die BASF Wein Lounge auf dem Ludwigsplatz. Eine Flanierstrecke entlang des Rheinufers ist die Street Food Meile mit Spezialitäten aus aller Welt. Direkt daneben soll es ein Kinderareal geben.