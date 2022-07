Bei einer gemeinsamen Kunstaktion der Jugendkunstschule Unartig und der Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH werden Schüler zu Upcycling-Künstlern. Für das Projekt „Trash – Alles nur Müll?“ besucht ein Kunstkurs des Theodor-Heuss-Gymnasiums (West) in dieser Woche zunächst einen Wertstoffhof der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen und trifft dort eine Auswahl an Wertstoffen, aus denen anschließend neue Kunst- und Recyclingobjekte kreiert werden. Den Verantwortlichen zufolge werden die Objekte in der Rhein-Galerie zusammen mit der Künstlerin Janet Grau erarbeitet, dem Publikum sollen die fertigen Arbeiten dort am Samstag, 16. Juli, 14 Uhr, präsentiert werden. Während der laufenden Aktionswoche haben Besucher der Rhein-Galerie die Möglichkeit, sich an Infoständen der beteiligten Partner über Themen wie Nachhaltigkeit und Müllvermeidung zu informieren.