Tausende Gäste haben in Schifferstadt am Sonntagnachmittag bei angenehmen Temperaturen und überwiegend Sonnenschein den Rettichfestumzug verfolgt. Unter den rund 2500 Teilnehmern, die sich auf 73 Zugnummern verteilten, waren viele Mitglieder von Schifferstadter Sport- und Kulturvereinen, aber auch Ehrenamtliche aus benachbarten Gemeinden. Es wurden Süßigkeiten an die Zuschauer verteilt. Auch Gemüse, wie Zwiebeln und natürlich Rettiche, fand seinen Weg zu den Schaulustigen. Am Rathaus moderierte das Geschehen Wolfgang Knobloch, der Vorsitzende der Kultur- und Sportvereinigung Schifferstadt. Den ersten Rettichfestumzug seit zehn Jahren führten Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) und Rettichkönigin Julia I. in einem Oldtimer an. Die Stimmung bei Teilnehmern wie Zuschauern war ausgelassen und fröhlich.

Rettichkönigin Julia I. hat sichtlich Spaß und winkt den vielen Zuschauern zu. Foto: Christian Berger Stelzenläuferinnen zogen die Blicke der Besucher auf sich. Foto: Christian Berger Begleitet von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung, mischte sich Landrat Volker Knörr (CDU) unters Volk. Foto: Christian Berger Auch die ehemaligen Schifferstadter Hoheiten nahmen gerne am Rettichfestumzug teil. Foto: Christian Berger Schifferstadts Erster Beigeordneter, Patrick Poss (CDU), hat einen Rettich ergattert. Foto: Christian Berger Es war ordentlich was los beim Rettichfestumzug 2026, der nach zehn Jahren erstmals wieder stattfand. Foto: Christian Berger Die Jugendstrafanstalt (JSA) Schifferstadt war mit einer Gruppe und viel Humor dabei . Foto: Christian Berger Superheld Spiderman (Claudio Cantali) hatte wenig Zeit, sodass er am Rathaus nur kurz aus dem Auto stieg und winkte – er musste wohl schnell weiter zu Kindern, die es nicht so leicht haben im Leben, denn das ist seine Mission Foto: Christian Berger Humor war Trumpf bei den Teilnehmern vom Radfahrerverein (RV) 1897 Schifferstadt. Foto: Christian Berger Foto 1 von 9