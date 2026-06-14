Schifferstadt Rettichfestumzug 2026: Die schönsten Bilder von der Festmeile

Rettichfestumzug 2026 in Schifferstadt: Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) und Rettichkönigin Julia I. führen das festliche Trei
Rettichfestumzug 2026 in Schifferstadt: Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) und Rettichkönigin Julia I. führen das festliche Treiben an.

Tausende Gäste haben in Schifferstadt am Sonntagnachmittag bei angenehmen Temperaturen und überwiegend Sonnenschein den Rettichfestumzug verfolgt. Unter den rund 2500 Teilnehmern, die sich auf 73 Zugnummern verteilten, waren viele Mitglieder von Schifferstadter Sport- und Kulturvereinen, aber auch Ehrenamtliche aus benachbarten Gemeinden. Es wurden Süßigkeiten an die Zuschauer verteilt. Auch Gemüse, wie Zwiebeln und natürlich Rettiche, fand seinen Weg zu den Schaulustigen. Am Rathaus moderierte das Geschehen Wolfgang Knobloch, der Vorsitzende der Kultur- und Sportvereinigung Schifferstadt. Den ersten Rettichfestumzug seit zehn Jahren führten Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) und Rettichkönigin Julia I. in einem Oldtimer an. Die Stimmung bei Teilnehmern wie Zuschauern war ausgelassen und fröhlich.

Rettichkönigin Julia I. hat sichtlich Spaß und winkt den vielen Zuschauern zu.
Rettichkönigin Julia I. hat sichtlich Spaß und winkt den vielen Zuschauern zu.
Stelzenläuferinnen zogen die Blicke der Besucher auf sich.
Stelzenläuferinnen zogen die Blicke der Besucher auf sich.
Begleitet von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung, mischte sich Landrat Volker Knörr (CDU) unters Volk.
Begleitet von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung, mischte sich Landrat Volker Knörr (CDU) unters Volk.
Auch die ehemaligen Schifferstadter Hoheiten nahmen gerne am Rettichfestumzug teil.
Auch die ehemaligen Schifferstadter Hoheiten nahmen gerne am Rettichfestumzug teil.
Schifferstadts Erster Beigeordneter, Patrick Poss (CDU), hat einen Rettich ergattert.
Schifferstadts Erster Beigeordneter, Patrick Poss (CDU), hat einen Rettich ergattert.
Es war ordentlich was los beim Rettichfestumzug 2026, der nach zehn Jahren erstmals wieder stattfand.
Es war ordentlich was los beim Rettichfestumzug 2026, der nach zehn Jahren erstmals wieder stattfand.
Die Jugendstrafanstalt (JSA) Schifferstadt war mit einer Gruppe und viel Humor dabei
Die Jugendstrafanstalt (JSA) Schifferstadt war mit einer Gruppe und viel Humor dabei
Superheld Spiderman (Claudio Cantali) hatte wenig Zeit, sodass er am Rathaus nur kurz aus dem Auto stieg und winkte – er musste
Superheld Spiderman (Claudio Cantali) hatte wenig Zeit, sodass er am Rathaus nur kurz aus dem Auto stieg und winkte – er musste wohl schnell weiter zu Kindern, die es nicht so leicht haben im Leben, denn das ist seine Mission
Humor war Trumpf bei den Teilnehmern vom Radfahrerverein (RV) 1897 Schifferstadt.
Humor war Trumpf bei den Teilnehmern vom Radfahrerverein (RV) 1897 Schifferstadt.

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