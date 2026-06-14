Schifferstadt Rettichfestumzug 2026: Die schönsten Bilder von der Festmeile
Tausende Gäste haben in Schifferstadt am Sonntagnachmittag bei angenehmen Temperaturen und überwiegend Sonnenschein den Rettichfestumzug verfolgt. Unter den rund 2500 Teilnehmern, die sich auf 73 Zugnummern verteilten, waren viele Mitglieder von Schifferstadter Sport- und Kulturvereinen, aber auch Ehrenamtliche aus benachbarten Gemeinden. Es wurden Süßigkeiten an die Zuschauer verteilt. Auch Gemüse, wie Zwiebeln und natürlich Rettiche, fand seinen Weg zu den Schaulustigen. Am Rathaus moderierte das Geschehen Wolfgang Knobloch, der Vorsitzende der Kultur- und Sportvereinigung Schifferstadt. Den ersten Rettichfestumzug seit zehn Jahren führten Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) und Rettichkönigin Julia I. in einem Oldtimer an. Die Stimmung bei Teilnehmern wie Zuschauern war ausgelassen und fröhlich.
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