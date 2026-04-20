Ein 28-Jähriger hat laut Polizei am Samstagabend gegen 18 Uhr in einem Drogeriemarkt in den Mannheimer Planken Parfüm im Wert von über 700 Euro gestohlen. Er verstaute das Diebesgut in einem Beutel und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Im Ausgangsbereich sprach ihn eine Mitarbeiterin der Drogerie an, worauf der Dieb die Frau unvermittelt zu Boden stieß und samt Beute flüchtete. Eine Steife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt erwischte den Mann in Tatortnähe nahm ihn vorläufig fest. Seine Beute hatte er noch bei sich. Der 28-Jährige musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und wurde am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.