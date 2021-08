Die Zukunftsaussichten bei der Deutschen Classic-Kegler-Union sehen generell nicht allzu rosig aus. Da ist einmal die Corona-Pandemie, die dazu führt, dass Spieler aufhören und Vereine sich auflösen. Ein Problem ist auch der Absprung vieler Mannschaften zum Deutschen Keglerbund Classic.

Der langanhaltende Streit der beiden Verbände sei für das Image nicht förderlich, glaubt René Böhme, Männer-Sportwart des Post SV Ludwigshafen. Zudem drohe die Schließung von Kegelbahnen, etwa beim Classic-Treff in Oggersheim. Für die PSV-Kegler wäre dies bedauerlich, aber nicht relevant. Sie verfügen über eine eigene Anlage. Vom Personalschwund allerdings sind auch sie betroffen.

Wegen des in den vergangenen zwei Jahren einsetzenden Spielerrückgangs kann nur noch eine Männer-Mannschaft gemeldet werden. Diese bleibt in der Regionalliga des DCU-Landesverbandes Rheinhessen/Pfalz über die 200-Wurf-Distanz. Da aus dieser KSC Pirmasens, KSG Zweibrücken, BSG Bornheim, TuS Gerolsheim und SKK Barbarossa Kaiserslautern ins 120er-Lager der Sektion beim Landesfachverband Rheinland-Pfalz wechselten, wurde die Regionalliga mit der SG Rodalben (Rückzug aus der Zweiten Bundesliga), Post SG Kaiserslautern, AN Dellfeld und SG Worms aufgefüllt. Verblieben sind PSV Ludwigshafen, TSG Haßloch, KF Sembach II und KG Heltersberg.

Wegen der Neustrukturierung fällt René Böhme eine Prognose schwer, da die Teams mit unterschiedlichen Vorzeichen an den Start gingen. ,,Als Favoriten sehe ich Sembach und Haßloch. Wir wollen mit unserer Heimstärke punkten und um die Spitzenplätze mitspielen“, erklärt Böhme. Zugänge gab es keine, dafür stehen Uwe Göhlich (TuS Gerolsheim), Marcus Neber (passiv), Mathias Herwig, Lutz Wagner, Michael Wagner (ohne Verein) nicht mehr zur Verfügung. Der Kader: René Böhme, Jürgen Dämgen, Markus Hanschmann, Christian Heimlich, Ioannis Kapagiannidis, Alexander Kreutzer, Torsten Natusch, Eddi Schulz, Uwe Schulz.