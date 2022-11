Am Heidelberger Hauptbahnhof ist am Montagmorgen ein Regionalexpress entgleist. Wie die zuständige Bundespolizei weiter informiert, ergaben erste Ermittlungen, dass der Zug gegen 8 Uhr während der Bereitstellungsfahrt aus den Gleisen gesprungen ist. Zu dieser Zeit befanden sich keine Reisenden an Bord. Die Deutsche Bahn AG stellte einen Hilfszug, der den entgleisten Regionalexpress zurück in die Gleise setzte. Die Ursache der Entgleisung ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die ein Bahnunfallermittler vor Ort begleiten werde. Es gab keine Verletzten. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.