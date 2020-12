Die Autobahnpolizei Ruchheim hat am Dienstagvormittag vier Raser auf der A 650 erwischt. Der Spitzenreiter fuhr den Polizisten zufolge mit Tempo 143 in der 90er-Zone. Der Fahrer muss nun ein Bußgeld in Höhe von 350 Euro zahlen. Außerdem muss er laut Autobahnpolizei mit zwei Punkten im Strafregister in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.