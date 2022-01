Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Freitag zwischen 11 und 14 Uhr die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern am Campinggebiet „Auf der Au“ zwischen Waldsee und Altrip gemessen. Auf der dortigen K13 darf abschnittsweise nur 50 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Nach Polizeiangaben waren 16 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Ein Fahrer aus Altrip sei mit 98 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Den Beamten zufolge erwarten den Mann neben 320 Euro Bußgeld auch zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.