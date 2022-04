Unter dem Motto „Umdenken – Umsteigen – Mitradeln“ lädt der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Ludwigshafen-Vorderpfalz zur Infoveranstaltung über das „PendlerRatD-Projekt“ mit Professorin Jana Heimel am Freitag, 29. April, 19.30 Uhr, in die Stadtbibliothek ein.

Das Pendeln mit dem Rad attraktiv machen – das ist das Ziel von „PendlerRatD“. Das Projekt möchte Berufspendler, die regelmäßig mit dem Auto zur Arbeit fahren, einen vereinfachten Einstieg in das Radpendeln ermöglichen. Um den Umstieg zu fördern, wurden innerhalb des Forschungsprojekts Anreizkonzepte entwickelt und in einer App implementiert. In dieser können Arbeitgeber und Sponsoren Boni und Gutscheine einstellen, Wettbewerbe anlegen und so Pendler, die mit dem Rad zur Arbeit fahren, motivieren und zugleich belohnen.

Projekt im Raum Stuttgart/Heilbronn

Heimel berichtet über das Projekt bei zahlreichen Arbeitgebern im Großraum Heilbronn/Stuttgart, bei dem die Beschäftigten zum Pendelverhalten befragt wurden. Hervorgehoben werden die Ergebnisse zweier Pilotphasen (2019/20) mit über 270 Beschäftigen, denen für den Weg zur Arbeit für vier Wochen und anschließend sieben Monate ein E-Bike (Pedelec) kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Hier gibt’s Infos zu Berufspendlern in der Vorderpfalz.