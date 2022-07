Das Losglück bei der PS-Sparlotterie der rheinland-pfälzischen Sparkassen hat drei Kunden der Sparkasse Vorderpfalz Hauptgewinne beschert: Über ein Auto (Mini Cooper) kann sich ein PS-Sparer aus Oggersheim freuen. Je einen 5000 Euro Treffer verbuchten Sparkassenkunden aus Böhl-Iggelheim und Speyer. Monatlich nehmen über 125.000 PS-Lose von Kunden der Sparkasse Vorderpfalz an der Lotterie teil. Im Juli schüttete die Sparkasse nach eigenen Angaben insgesamt über 69.000 Euro an die PS-Los-Sparer aus. Ein Teil des Los-Einsatzes fließt wieder in die Region zurück, als Spenden an Vereine und gemeinnützige Organisationen, teilt die Sparkasse Vorderpfalz weiter mit.