Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

1630 Menschen haben laut dem zuständigen Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Montagabend in Vorder- und Südpfalz gegen staatliche Corona-Auflagen protestiert. Die Demos verliefen weitgehend friedlich. In Ludwigshafen waren 82 sogenannte Spaziergänger in der Innenstadt unterwegs und damit etwas mehr als in der vergangenen Woche. 90 waren es in Frankenthal, 50 in Speyer.

Im mittleren Rhein-Pfalz-Kreis protestierten rund 160 Menschen gegen die Corona-Regeln: 45 in Mutterstadt, 36 in Schifferstadt, 35 in Maxdorf, 30 in Altrip und etwa ein Dutzend in Dannstadt-Schauernheim.