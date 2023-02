Die Stadtteilbibliothek Ruchheim lädt für Mittwoch, 15. Februar, 17 Uhr, Fußgönheimer Straße 12, zur Lesung mit Tee und Gebäck von Rolf Schlicher ein, der seinen „Überraschungsführer für die Pfalz“ vorstellt. Der langjährige RHEINPFALZ-Redakteur zeigt in seinem neuen Buch „Potzblitz“ die unbekannten Seiten der Pfalz: die schönsten Echos, der größte Hinkelstein, das älteste Karussell der Pfalz, die tiefste Höhle oder das Revier des letzten Auerhahns im Pfälzerwald. Eintritt frei. Anmeldung: Telefon 06237 590368 oder per E-Mail an stadtbibliothek.ruchheim@ludwigshafen.de.