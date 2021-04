Bei einer Kontrolle am Donnerstag zwischen 8.30 und 15.30 Uhr hat die Autobahnpolizei Ruchheim fünf Autofahrer erwischt, die deutlich zu schnell unterwegs waren. „Spitzenreiter“ war eine Porsche-Fahrerin, die auf der A650 mit 158 Kilometern pro Stunde fuhr, wo eigentlich nur 90 erlaubt waren. Andere Autofahrer missachteten Überholverbote oder nutzten ihr Handy während der Fahrt. Bei vier Autofahrern wurden laut Polizei Tuningverstöße festgestellt. An einem Opel Omega waren über die Heckleuchten Nylonstrümpfe gezogen, rundum das Fahrzeug klebte ein reflektierendes Band und an der Front war ein Racinggrill angebracht. Ein BMW-Fahrer hatte sogenannte „Angel Eyes“ verbaut, ein anderer die Rückleuchten umgebaut. All dies ohne Genehmigung. Gegen die Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie müssen nachweisen, dass die Mängel beseitigt werden.