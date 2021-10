Die Polizei hat am Montag im Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen vorgenommen und dabei eine Vielzahl an Verstößen registriert. Am Vormittag wurden in der Freiastraße (West) 42 Fahrzeuge kontrolliert. Zehn Personen benutzten während der Fahrt ein Mobiltelefon, acht Fahrer waren nicht angeschnallt und sieben hatten in ihrem Auto keinen Verbandskasten oder ein Warndreieck. Außerdem besaß ein 26-Jähriger keinen Führerschein. In der Mundenheimer Straße wurden 15 Fahrzeuge kontrolliert. Hier stellten die Polizeibeamten drei Verstöße gegen die Gurtpflicht fest. Eine Fahrer benutzte das Mobiltelefon bei der Fahrt und bei einem Fahrzeug entsprach die Beleuchtung nicht den Vorschriften. Außerdem wurden zwölf Verkehrsteilnehmer gestoppt, die sich nicht an das Durchfahrtsverbot an einem Wirtschaftsweg beim Rathaus-Center hielten.