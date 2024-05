Ein 25-Jähriger hat am Mittwochnachmittag am Mannheimer Hauptbahnhof während einer Polizeikontrolle einen Beamten körperlich angegriffen. Der Bundespolizist blieb unverletzt und weiterhin dienstfähig, teilt die Polizei mit. Gegen 16.30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den 25-jährigen eritreischen Staatsangehörigen routinemäßig. Der Mann verhielt sich von Beginn an unkooperativ und verweigerte, sich auszuweisen. Erst nach mehrmaliger Aufforderung gab der Tatverdächtige widerwillig seine Personalien mündlich an. Die Durchsuchung seiner Jacke versuchte er zu unterbinden und schlug dabei einem Beamten gezielt mit der Faust in den Bauch. Letztlich wurde der Mann unter Zwang zu Boden gebracht, gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Auch gegen die Mitnahme zur Wache wehrte er sich und spuckte auf den Boden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.