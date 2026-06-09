Zwei Autos haben in Mutterstadt bei einer Verkehrskontrolle gravierende Mängel gezeigt. Die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt richteten die Kontrollstelle am Montagabend in der Ludwigshafener Straße ein. Laut Polizeiangaben stellten sie bei einem Auto ein illegal verändertes Fahrwerk samt Felgen fest; Schleifspuren am Kotflügel lagen bereits vor, daher untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Erlöschens der Betriebserlaubnis ein. Dem Fahrer eines zweiten Autos untersagten sie ebenfalls die Weiterfahrt, weil die Reifen vollständig verschlissen waren und die Karkasse bereits frei lag.