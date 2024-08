Einer Auseinandersetzung einer größeren Gruppe von Jugendlichen geht die Polizei in Ludwigshafen nach. Demnach sollen die Heranwachsenden am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Freiastraße (West) zu den Streitigkeiten gekommen sein. Ein 15-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Da es Unklarheiten bezüglich des Tathergangs und der Beteiligten gibt, werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.