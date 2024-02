Ein 59-jähriger Mofafahrer ist der Polizei am Sonntag in der Bayreuther Straße in West wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Laut Polizei vermuteten die Beamten bei der Kontrolle, dass er sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert hatte. Ein freiwilliger Urin- und Atemalkoholtest bestätigten: Er hatte Amphetamin genommen und 1,07 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Führerscheinstelle wird überprüfen, ob er seinen Führerschein behalten darf.