Eine 45-Jährige hat sich am Mittwoch gegen 13 Uhr bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass ihr 39-jähriger Bruder in der Wohnung randaliere. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Mann die Wohnung bereits verlassen, er habe jedoch in einem nahegelegenen Park gestellt werden können. Da sich der 39-Jährige laut Polizei aggressiv verhielten, sollte er gefesselt werden. Dagegen leistete er allerdings erheblichen Widerstand. Er habe um sich geschlagen und auch versucht, einen Polizisten zu beißen. „Erst nach einem zweifachen Taser-Einsatz konnte der Mann gefesselt werden“, teilt die Polizei mit. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.