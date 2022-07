Weil sich ein 38-jähriger Ludwigshafener, der mit Haftbefehl gesucht worden war, seiner Festnahme widersetzte, hat die Polizei ultimativ einen Taser eingesetzt. Wie sie weiter berichtete, wollten Beamte den Mann am Freitag gegen 16.30 Uhr im Hemshof stellen. Nachdem sie ihm den Haftbefehl gezeigt hatten , flüchtete der Mann zunächst in ein nahe gelegenes Café. Dort lief er mehrfach bedrohlich auf die Beamten zu, sodass diese nach mehrfacher Androhung tatsächlich zu dem Elektroschocker griffen. Auf diesem Weg konnte der Mann festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal eingeliefert werden.