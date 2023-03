Zum Taser mussten Polizeibeamte greifen, um eine Frau zu beruhigen, die ihren Lebensgefährten und ihre Mutter attackiert hatte. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren sie am Dienstag gegen 16.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Innenstadt gerufen worden. Aus einer Wohnung hatten Nachbarn Hilferufe gehört. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 39-Jährige im Verlauf eines Streites die beiden Anwesenden leicht verletzt hatte. Auch sich selbst hatte sie Verletzungen zugefügt.

Den Beamten gelang es zunächst nicht, die aggressive Frau zu beruhigen. Auch eine Drohung mit dem Distanzelektroimpulsgerät, umgangssprachlich bekannt als Taser, zeigte keine Wirkung, sodass er eingesetzt werden musste. Erst danach konnten der Frau Handschellen angelegt werden. Im augenscheinlich psychischen Ausnahmezustand sei sie in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden.