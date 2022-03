Zwei Polizisten haben am Freitagvormittag im Stadtteil West ein Kleinkind aus einem Auto befreit, das sich selbst im Wagen eingeschlossen hatte. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 9.30 Uhr in der Walkürenstraße. Die Mutter habe den einjährigen Jungen nur einen Augenblick unbeaufsichtigt im Wagen gelassen. Das reichte dem Kind, um das Auto zu verriegeln. Nachdem die Mutter vergeblich versuchte, ihren Sohn zu befreien, rief sie die Polizei. Die beiden Beamten konnten das Auto ohne Schaden öffnen und das Kind befreien. „Die Mutter war überglücklich wieder vereint mit dem unverletzten Jungen“, so die Polizei.