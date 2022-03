Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend am Mannheimer Hauptbahnhof einen 29-Jährigen in Gewahrsam genommen werden. Laut Polizei hatte der Mann zuvor einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn verletzt. Reisende hatten Mitarbeiter der DB Sicherheit darüber informiert, dass sich ein offensichtlich alkoholisierter und aggressiver Mann im Bahnhof aufhält. Die Security-Streife sprach den 29-Jährigen daraufhin an, wies ihn auf sein Verhalten und den Verstoß gegen die geltende Maskenpflicht hin. Der 29-jährige war weiterhin aggressiv und sollte des Bahnhofes verwiesen werden. Schließlich biss der Mann einen Wachmann mehrfach in den Arm. Eine Streife der Bundespolizei überwältigte den Mann. Eine Alkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,7 Promille. Auf den 29-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz zu.