Beim diesjährigen Planspiel Börse der Sparkasse Vorderpfalz führen zur Spielmitte Ludwigshafener Teams. Wie die Bank mitteilt, hat nach sechs Wochen die Spielgruppe „extendo“ vom Theodor-Heuss-Gymnasium Ludwigshafen die Nase vorne. Plus 20,36 Prozent bedeuten einen vorläufigen Depotgesamtwert von 60.180,49 Euro. Es folgen die Gruppen „FinanzministeriumsSchrecken“ und „Oelimperium“ vom Max-Planck-Gymnasium. Mit 50.000 Euro fiktivem Startkapital üben die Jugendlichen in 132 Gruppen die Geldanlage in Wertpapieren und erhalten so einen Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge und die Funktion der Börse. Zum Spielende am 28. Januar werden alle Depots miteinander verglichen und die Siegerteams ermittelt.