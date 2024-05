Die Badminton-Abteilung des ASV Landau wird in einigen Monaten bei den Europameisterschaften in Belgien und Polen gleich mehrfach vertreten sein.

Brigitte Scherer und Anita Thomas lösten bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklassen O35 bis O75 in Mülheim an der Ruhr am vergangenen Wochenende ihre EM-Tickets für die Senioren-Europameisterschaft. Der entscheidende Schritt zur EM-Qualifikation im Damendoppel der Altersklasse O45 gelang durch einen Dreisatzsieg im Achtelfinale (23:21, 16:21, 21:8), bei dem vor allem Scherer zu Beginn des Spiels überzeugte, bis Thomas mit fortlaufender Spieldauer ihre Nervosität ablegte und im dritten Satz zur Bestform auflief. Im Viertelfinale war gegen ein favorisiertes und an Position zwei gesetztes Doppel mit 14:21, 8:21 erwartungsgemäß Endstation. Thomas trat zudem auch im Einzel und Mixed der Altersklasse O45 an. Während sie im Mixed an der Seite von André Haßlocher (TV Hechtsheim) im Achtelfinale ausschied (14:21, 18:21), sicherte sie sich im Dameneinzel auch den Viertelfinaleinzug (21:12, 21:7 im Achtelfinale) und die damit verbundene EM-Qualifikation. Dort wartete die an zwei gesetzte Nicole Rech (TSG Weinheim), die vor zwei Jahren noch EM-Silber gewonnen hatte. Thomas holte sich den ersten Satz und träumte kurzzeitig vom Halbfinale. Die Favoritin fand jedoch zu ihrem Spiel und ließ in den folgenden Sätzen nichts mehr anbrennen (21:13, 8:21, 5:21). Obwohl es mit der Medaille also nicht ganz klappte, freuen sich die Landauerinnen auf die Europameisterschaft, die Ende August in Belgien ausgetragen wird.

Talent aus Landau

Mitte September steigen die U15-Europameisterschaften in Polen, ebenfalls mit Beteiligung des ASV Landau. Vor kurzem nominierte der Deutsche Badminton-Verband das 14-jährige Landauer Eigengewächs Ian Baumann. Nach starken Leistungen in der nationalen Spitze, vor allem im Doppel mit Aaron Winter vom 1. BCW Hütschenhausen, stehen beide auf der Liste der insgesamt sieben nominierten Deutschen und werden in Polen gemeinsam im Doppelwettbewerb antreten. Baumann spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Badminton. Sein Vater, der Landauer Cheftrainer Mark Baumann, hat ihn ausgebildet. 2022 wechselte Ian Baumann ans Heinrich-Heine-Gymnasium nach Kaiserslautern in ein professionelles Umfeld. Sein Vater traut ihm bei der EM eine Überraschung zu, wenn das Training über den Sommer reibungslos verläuft, und lobt vor allem die menschliche Entwicklung seines Sohnes, der auch schon in jungem Alter klare Ziele definiere und ganz bewusst Entscheidungen treffe, um diese Ziele zu erreichen.