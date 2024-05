Die Stadt Kaiserslautern hat einen neuen Dienstleister für die Abwicklung der Schulbuchausleihe gefunden. Damit ist die lange Unsicherheit zu dem Thema erstmal beendet.

„Wir haben auf unsere Ausschreibung einen Anbieter gefunden“, konnte Schulreferatsleiter Wolfgang Ernst die erleichternde Nachricht in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Mittwochnachmittag verkünden. Der Stadtrat muss den Auftrag in seiner Sitzung am 3. Juni noch beschließen, dann könne rechtzeitig die Übergabe stattfinden von der bisherigen Dienstleisterin, der Thalia-Buchhandlung, zum neuen Anbieter.

Dieser komme aus Kaiserslautern, verriet Sozialdezernatsleiterin Anja Pfeiffer (CDU). Namen könnten vor Vertragsabschluss jedoch nicht genannt werden, bestätigte auch Ernst. Zwei Interessenten hatte es laut ihm gegeben, einer gab ein Angebot ab.

Thalia hatte den Dienstleistungsvertrag fürs Sortieren und Ausliefern der rund 46.000 Bücher für Schüler an 29 Schulen zum nächsten Schuljahr gekündigt, weil die Buchlieferungen viel zu spät kamen und der Aufwand nicht mehr im Verhältnis stand, hatte die Filialleiterin Stephanie Eichhorn erklärt.