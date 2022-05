Es wird das große Volksfest in diesem Jahr in Ludwigshafen. Vom 16. bis 26. Juni feiert das Pfalzfest seine Premiere auf dem Vorplatz der Friedrich-Ebert-Halle. Volksfest-Fans werden hier alles finden, was das Herz begehrt, kündigt die Marketinggesellschaft Lukom an: Eine Vielzahl großer, moderner Fahrgeschäfte, viele davon erstmals in Ludwigshafen, ein stimmiges Unterhaltungsprogramm sowie eine ansprechende Gastronomie sollen die soliden Eckpfeiler dieses neuen Formats bilden. Veranstalter ist der Schaustellerbetrieb Göbel aus Worms.

Das sagt der Lukom-Chef

„Wir glauben, die Menschen suchen gerade nach den beiden zurückliegenden Jahren wieder Spaß und gute Unterhaltung. Und genau dafür wollen wir mit dem Pfalzfest ein tolles Angebot machen. Wir freuen uns auf die Aufgabe, in Ludwigshafen am schönen Ebertpark ein neues Volksfest-Format für die gesamte Pfalz zu entwickeln“, sagt Andreas Göbel. Lukom-Chef Christoph Keimes ergänzt: „Die Lukom und die Firma Göbel bringen jeweils ihre Stärken ein, um dieses neue Veranstaltungsformat gemeinsam und innovativ auf den Weg zu bringen. Die Arbeiten in der Vorbereitungsphase vermitteln mir das gute Gefühl, dass wir uns auf eine großartige neue Veranstaltung in Ludwigshafen freuen können.“

Die Kooperation mit Göbel komme zur rechten Zeit, denn: „Wir werden in diesem Jahr kein Parkfest veranstalten, da wir dieses Veranstaltungsformat bezüglich seiner künftigen Ausrichtung gründlich überdenken und neu ausrichten wollen“, betont Keimes.