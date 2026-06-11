Nur ein kleines Wanderprogramm mit vier Touren mit einer Gesamtdistanz von genau 50 Kilometern bietet die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins (PWV) für den Monat Juli an.

Auftakt ist am 2. Juli eine Seniorenwanderung durch den Mannheimer Waldpark (acht Kilometer) mit einer Einkehr im „Estragon“. 15 Kilometer lang ist eine Odenwald-Wanderung am 4. Juli zusammen mit der PWV-Ortsgruppe Frankfurt im Osten von Darmstadt von Erzhausen über das Forsthaus Kalkofen (Einkehr) nach Kranichstein. Ebenso weit geht es am 12. Juli vom Berwartstein in der Südpfalz zum Germanshof (Einkehr) und nach Weißenburg. Gar nur zwölf Kilometer weit müssen die Teilnehmer am 16. Juli auf dem „Urwaldpfad“ im Raum Saarbrücken wandern. Eingekehrt wird im Forsthaus Neuhaus. Zum Abschluss gibt es am 26. Juli eine Radtour über 58 Kilometer durchs Lautertal von Hinterweidenthal nach Weißenburg.

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Informationen und Anmeldungen per E-Mail an info@pwv-luma.de oder dienstags von 10 bis 12 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr telefonisch unter 0621 516859.

