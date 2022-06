„Gut Pfad“ ist die weltweite Begrüßung der Pfadfinder und könnte durchaus das Motto von Peter Wieme sein, ist er doch viel auf einem guten Pfad unterwegs. Denn er ist einer von drei Gründervätern der protestantischen Pfadfinder in Friesenheim.

Als Vater von zwei Töchtern fiel Peter Wieme und zwei anderen Vätern auf, dass es nach der Kindergartenzeit noch ein Freizeitangebot für Kinder von acht bis zehn Jahren gab, aber für die restliche Zeit bis zur Konfirmation leider nichts. Da lag es nahe, sich an den Pfarrer zu wenden. „Wir haben Pfarrer Blitt darauf angesprochen und ihm fiel dann ein, dass es früher in Friesenheim schon mal eine Pfadfindergruppe gab. Da dachten wir uns, warum eigentlich nicht.“ So entstanden die Pfadfinder der Pauluskirche.

Wieme forschte nach und konnte in alten Unterlagen auch noch den Namen der damaligen Pfadfinder entdecken – Graf von Zinsendorf. Was lag da näher als diesen Namen auch für den neuen Stamm zu verwenden, denn Tradition wird bei Pfadfindern gelebt. Von da an nannten sich die Protestanten „Stamm Graf von Zinsendorf“. Von den Gründern war nur ein Vater selbst Pfadfinder, so galt es nun für die anderen zu lernen. „Ich bin dann nach Frankenthal zu anderen Pfadfindern gegangen und hab mir da mal Gruppenstunden angeschaut.“ Schließlich galt es auch, pfadfindertypische Dinge zu erlernen, etwa, wie man Knoten macht und Ähnliches.

48 Jahre Aniliner

Jugendarbeit war für den engagierten Friesenheimer zu dieser Zeit kein Neuland. Als Mitarbeiter der BASF, der er als Elektrotechniker 48 Jahre treu blieb, begleitete er einige Kinderfreizeiten als Betreuer. Das war eine gute Zeit, um einige Erfahrungen als Gruppenleiter zu sammeln. Kam zur ersten Gruppenstunde der Pfadfinder noch ein überschaubarer Kreis von 18 Kindern, so sah es nach zwei Jahren mit rund 100 Pfadfindern schon anders aus.

Aber nicht nur im Bereich Kinder- und Jugendarbeit ist Peter Wieme für andere da. 18 Jahre war er als Presbyter in der Gemeinde tätig und ist nun Ehrenpresbyter der Pauluskirche. Damit ist aber noch immer nicht alles aufgelistet, was er anpackte. Dem Förderkreis der Pauluskirche, der bereits seit 1977 besteht, gehört er auch an und ist dort Vorsitzender. Wen wundert es also bei der Summe an Tätigkeiten, dass er im Jahr 2013 für gesellschaftliches Engagement von der Stadt ausgezeichnet wurde.

Jubiläum wird nachgefeiert

Mit seinen Mitstreitern hat Wieme einiges auf die Beine gestellt in den vergangenen Jahrzehnten. Dabei entstanden auch schöne Traditionen in Friesenheim, die in den zwei Pandemie-Jahren schmerzlich vermisst wurden. Erfreulicherweise kann nun wieder gefeiert werden. Nicht nur der Stadtteil hat Geburtstag, auch die Pfadfinder können endlich feiern. Im vergangenen Jahr lag die Stammesgründung 30 Jahre zurück. Da dies ausfiel, feiert der „Stamm Graf von Zinsendorf“ nun 30 + 1 (der Stadtteil nun 1250 + 1 Jahre Friesenheim). „Deshalb stellen wir das Zelt des Fördervereins für die Stadtteilfeier und die Pfadfinder zur Verfügung.“

100 aktive Mitglieder

Nicht ohne Stolz schaut Wieme zurück auf die letzten drei Jahrzehnte der Pfadfinder, die auch die Pandemie gut überstanden haben. „Es ist schon erstaunlich, wie viel die Pfadfinder trotz Pandemie bieten konnten. Im Gegensatz zu anderen Vereinen sind hier keine Mitglieder weggebrochen.“ Wieme hofft, dass es den Stamm noch lange geben wird. Im Falle der Familie Wieme ist mit seinen Enkelkindern bereits die dritte Generation Pfadfinder dabei. So kann der „Stamm Graf von Zinsendorf“ noch immer auf rund 100 aktive Mitglieder zurückschauen.

Wenn es nach der Stammesführung geht, so dürfen es gerne noch mehr Aktive werden. „Wir sichten jetzt erstmal unser ganzes Material, schließlich lag es die letzten zwei Jahre unbenutzt in den Lagerräumen“, so Wieme. Somit ist er auch zurzeit wieder stark beschäftigt. Denn bereits am 2. Juli ab 12 Uhr starten die Pfadfinder im Hof des Pauluskindergartens mit ihrem Fest, zu dem alle Interessierte eingeladen sind. Es wird ein arbeitsreiches Jahr für den engagierten Friesenheimer.

Im Netz

Infos zu den Pfadfindern im Netz unter www.stammngz.de und zum Förderkreis der Pauluskirche unter www.pauluskirche-lu.de.