Christopher Schulz (39) ist neuer Geschäftsführer der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Vorderpfalz mbH. Er ist auf Hans-Peter May gefolgt.

May hatte seit der Gründung der Gesellschaft durch die Pfalzwerke AG und die Sparkasse Vorderpfalz das Unternehmen gemeinsam mit Sven Gora geführt. Er ist nun in den wohlverdienten Ruhestand eingetreten. Die Pfalzwerke AG und die unter anderem aus der Kreis- und Stadtsparkasse Speyer hervorgegangene Sparkasse Vorderpfalz gründeten das gemeinsame Unternehmen in 2018 mit der Intention, Kommunen bei der Entwicklung und Erschließung von Gewerbe- und Wohngrundstücken zu unterstützen. Es ist auch denkbar. Grundstücke anzukaufen und an Bauherren oder Investoren weiterzuvermitteln. Gora bleibe für die Pfalzwerke Leiter, Schulz komme für die Sparkasse hinzu.

„Der Bedarf an Grundstücksflächen für Familien und Gewerbetreibende wächst kontinuierlich weiter“, wird Schulz in der Mitteilung zitiert. Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft verstehe sich als „starker und vertrauensvoller Partner der Kommunen“. In den zurückliegenden Jahren hat sie laut Gora mehr als 80 Projekte erfolgreich umgesetzt.