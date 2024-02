Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Abba, das Original, war selbst für eine Milliarde Euro nicht mehr auf die Bühne zu bringen. Die Abba-Tribut-Show „Thank you for the Music“ ist für weniger zu haben. Aber konnte die Kopie die echten Fans im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen überzeugen?

Heute gibt es keine Diskussionen: Angetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Anni-Frid „Frida“ Lyngstad haben großartige Popmusik gemacht. Dass die gut