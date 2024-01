Die Parksituation in Ruchheim sei verheerend und gefährde die Sicherheit der Anwohner, schimpfte Edith Steig (CDU) auf der Sitzung des Ruchheimer Ortsbeirats am Montagabend. Besonders die Situation am Erfurter Ring war ihr dabei ein Dorn im Auge: „Da die Verkehrssituation in diesem Wohngebiet sehr problematisch ist, wäre es wichtig, einen abendlichen Probeeinsatz durchzuführen“, forderte sie im Namen ihrer Fraktion von Feuerwehr und Kommunalem Ordnungsdienst. „Bevorzugt mit einem Leiterfahrzeug.“ Dieses müsse schließlich in einem Brandfall problemlos an den Ort des Geschehens kommen. „Man könnte diesen Probeeinsatz gerne noch auf weitere Straßen im Ort ausweiten“, unterstützte Michael Hwasta (SPD) den Antrag der Union. Die Bereiche Straßenverkehr und die Feuerwehr sicherten dem Ortsbeirat eine solche unangekündigte Probefahrt in den Abendstunden des ersten Quartals zu.