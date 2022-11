Paukenschlag bei den Mannheimer Parkhausbetrieben: Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in einer Sondersitzung am Freitag beschlossen, die Geschäftsführerin Natalie Waterboer mit sofortiger Wirkung „aus wichtigem Grund“. Ein Sprecher teilte auf Anfrage mit, dass „eine vertiefende Prüfung der internen Revision eine Sachlage“ ergeben habe. Offen ist bislang, ob es einen Kündigung oder einen Aufhebungsvertrag geben wird. Die Mannheimer Parkhausbetriebe bewirtschaften in 27 Tiefgaragen und Parkhäusern 9500 Stellplätze. Die Gesellschaft macht mit 47 Mitarbeitern Umsatz mit rund drei Millionen Kurzparkern und 5100 Dauermietern pro Jahr. Carsten Südmersen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Gesellschafters Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH, wurde vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer der Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH bestellt.