Ein Parfümdieb hat laut Polizei am Mittwoch kurz nach 16 Uhr mehrere Personen in der Innenstadt verletzt. In einem Drogeriemarkt in der Rhein-Galerie stahl der 34-Jährige zwei Flakons im Gesamtwert von 270 Euro. Passanten wollten den Mann an der Flucht hindern. Hiergegen wehrte er sich mit Schlägen, wodurch drei Zeugen leicht verletzt wurden. Polizisten schnappten den 34-Jährigen im Bereich der Ludwigstraße. Er stand unter Drogen, wie ein Test ergab. Der 34-Jährige muss mit einer Strafanzeige werden räuberischen Diebstahls rechnen.