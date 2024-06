Eine 48 Jahre alte Zeugin hat am Freitag gegen 17.15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße beobachtet, wie zwei Männer mehrere Parfümflaschen entwendeten. Als die Frau die Männer ansprach, flüchteten beide. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben einen der beiden Täter, einen 18-Jährigen, bei der sofort eingeleiteten Fahndung stellen und kontrollieren. Das Diebesgut wurde bei ihm allerdings nicht gefunden. Der zweite Täter konnte laut Polizei noch nicht ermittelt werden. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 820 Euro.