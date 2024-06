Unbekannte Täter sind am Freitagvormittag zwischen 10.30 und 11.15 Uhr in ein Wohnanwesen im Lilienweg in Speyer-Nord eingebrochen und haben laut Polizei Schmuck und Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe entwendet. Wie die Täter in das Gebäude kamen, ist nicht bekannt. Zeugen, die am Freitagvormittag Verdächtiges im Lilienweg beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.