Wie Markus Impertro, der Sportliche Leiter des Fußball-Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen, mitteilt, wird Maximilian Krämer den FCA nach nur einer Saison verlassen und sich Verbandsligisten Bienwald Kandel anschließen. „Der Aufwand wird auf Dauer zu hoch“, sagt der 29-jährige Vollblutstürmer, der in Landau wohnt und als freigestellter Betriebsrat bei einem großen Fahrzeugbauer in Wörth arbeitet. Der in Maximiliansau aufgewachsene Krämer spielte in der Jugend in Offenbach, danach für Mechtersheim, Zeiskam, Rülzheim und Kandel. Für die Arminia erzielte er in 24 Oberligaspielen sechs Tore und bereitete drei vor. „Vielleicht kann ich noch den einen oder anderen Treffer zum Klassenverbleib beitragen. Ich werde mich auf jeden Fall reinhängen“, betont der kopfballstarke Hüne.