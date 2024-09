Nach dürftiger und in allen Belangen enttäuschender Leistung hat Oberligist Arminia Ludwigshafen beim Aufsteiger Sportfreunde Eisbachtal 0:2 (0:1) verloren und ist auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen.

Mit drei Niederlagen in Folge macht der FCA seine erste schwierige Phase in dieser Saison durch. In Eisbachtal traten die Rheingönheimer quasi mit dem letzten Aufgebot an, weil elf Spieler wegen Verletzungen, Sperren oder aus anderen Gründen nicht zur Verfügung standen. Auf der Bank saß neben Torhüter Kevin Urban, Stürmer Noah Maier und Außenverteidiger Robert Langer, der nach langer Pause noch Trainingsrückstand aufweist, mit dem 24-jährigen Massimo Rabia ein Innenverteidiger der in der A-Klasse spielenden zweiten Garnitur. Das alles schränkte die personellen und taktischen Möglichkeiten von Trainer Chris Chorrosch erheblich ein.

Trotzdem haben die, die auf dem Platz standen, den Anspruch, Oberliga zu spielen, was aber kaum zu erkennen war. „Die Eisbachtaler haben verdient gewonnen, weil sie das mehr wollten. Sie hatten die bessere Einstellung. Wir hingegen haben unser schlechtestes Saisonspiel abgeliefert“, zieht Chorrosch ein ernüchterndes Fazit. Zumindest an diesem Tag hatten die Gastgeber die größere Qualität. Dabei erwies sich nach dem Ausfall dreier Innenverteidiger die umgebaute Defensivzentrale keinesfalls als Achillesferse. „Philip Krischa und Hasan Yalcinkaya, der erst zum zweiten Mal in der Startformation stand, haben ihre Aufgabe gut gelöst. An ihnen hat es nicht gelegen“, erklärte der Übungsleiter.

Tore fallen ungünstig

Eisbachtal begann forsch, aber die Arminia überstand die gute Anfangsphase der Sportfreunde unbeschadet. Danach wurden die Gäste besser und hatten in ihrer stärksten Zeit zwei gute Gelegenheiten für Steffen Straub und Kapitän Nico Pantano. „Mitte der ersten Halbzeit haben wir fußballerische Lösungen gefunden“, blickt Chorrosch zurück. Das Tor fiel aber eine Minute vor dem Wechsel auf der anderen Seite, weil Jerome Zey nach einem Freistoß aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten relativ unbehelligt mit dem Kopf abschloss und sein erstes Saisontor erzielte.

Die Hoffnung auf eine Wende bekam schon vier Minuten nach Wiederbeginn einen herben Dämpfer. Erneut war der flinke Zey nach einem guten Angriff über den Flügel und anschließender Hereingabe der Torschütze. „In der Folgezeit hat Eisbachtal gekämpft, gerackert und stark verteidigt, während bei uns im letzten Drittel nichts zusammenlief. Einige Akteure haben einen gebrauchten Tag erwischt. Wir haben einfach schlecht Fußball gespielt“, kritisiert Chorrosch. Die Arminia, die jetzt mit einer Doppelspitze agierte, war zwar überlegen, aber nicht zwingend genug. Das Ergebnis: In der zweiten Hälfte erspielten sich die Gäste keine einzige klare Torchance, sodass der Neuling ungefährdet gewann und seinen dritten Saisonsieg feierte.