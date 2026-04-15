Der FC Arminia Ludwigshafen holt sich gegen Oberliga-Schlusslicht FV Eppelborn Selbstvertrauen für den Abstiegskampf. Und der Kapitän feiert eine überraschende Premiere.

Der FC Arminia Ludwigshafen hat im Abstiegskampf eine Duftmarke gesetzt. Gegen den Tabellenletzten FV Eppelborn meldet sich die Truppe von Trainer Ralf Gimmy mit 7:0 (2:0) zurück. „Das war wichtig. Die Höhe des Sieges ist gut für die Moral der Truppe. Wir wissen aber Leistung und Ergebnis einzuordnen“, erklärt der Übungsleiter nach seinem zweiten Heimspiel.

Dass die Partie zwischen dem Tabellenvorletzten und dem Schlusslicht der Oberliga kein spielerischer Leckerbissen wird, war bereits vor Anpfiff klar. Mit elf Punkten ist für Eppelborn der Zug in Richtung Klassenverbleib bereits abgefahren. Es geht darum, sich erhobenen Hauptes aus der Oberliga zu verabschieden. Der Druck liegt auf den Gastgebern, die unbedingt drei Punkte brauchen, um im Kampf um die Nichtabstiegsplätze nicht zurückzufallen.

Nervöser Beginn

Entsprechend zäh geht es los. Zwei Dreierketten auf beiden Seiten sind ein Hinweis – defensive Absicherung steht an erster Stelle. Schnelles Umschalten in die Offensive sucht man gerade bei den Gastgebern vergebens. „Man hat gemerkt, dass wir gegen Koblenz sehr auf die Defensive geachtet haben“, sieht FC-Kapitän Ricardo Antonaci späte Folgen des Samstagsspiels.

Lange Bälle sind das Mittel der Wahl bei Eppelborn. Bereits nach 60 Sekunden landet ein Abschluss von FV-Kapitän Jonas Sträßer am rechten Außennetz des Arminia-Tores. Die Gastgeber bauen zu behäbig auf, um die kompakte Defensive der Gäste in Bedrängnis zu bringen. Als sich Steffen Straub am gegnerischen Strafraum den Ball schnappt, zur Grundlinie läuft und in der Mitte Antonaci findet, rutscht der Ball dem Kapitän über den Fuß und die Kugel segelt am Tor vorbei. Wie sehr das Spiel an die Nerven geht, zeigt ein Fauxpas von Arminia-Schlussmann Kevin Urban, der als letzter Mann den Ball verliert. Jhon Mosquera rettet sein Team per Grätsche vor einem möglichen Rückstand (15.).

Arminia findet die Lücke

Eppelborn zieht sich weiter zurück, die Arminia sucht die Lücke. Lukas Hartlieb geht rechts zur Grundlinie, findet in der Mitte Noah Hannawald, der den Ball erst abschirmt und dann zu Antonaci schiebt. Der Kapitän bleibt ruhig und schießt zum 1:0 ein (23.). Die Arminia will mehr. Als Yassin Memokoh allein gegen zwei Gegenspieler in den Strafraum zieht, kommt der Kontakt, den der Arminia-Stürmer annimmt – Elfmeter. Wall Fall verwandelt sicher ins linke Eck, der Torwart war ins andere unterwegs (28.). Die Führung gibt den Gastgebern aber wenig Sicherheit. „Da haben wir den Gegner wieder unnötig aufgebaut“, kritisiert Antonaci die fehlende Aggressivität und eine ungewohnte Passivität vor der Halbzeit . Eppelborn bleibt aber vor dem FC-Tor ungefährlich.

Nach dem Seitenwechsel fangen sich die Gastgeber wieder. „Es war wichtig, dass wir direkt nach der Pause getroffen haben. Das war der Nackenschlag für Eppelborn“, ordnet Antonaci das 3:0 ein. Noah Hannawald zieht von links in die Mitte und schießt den Ball mit links ins lange Eck (48.). Die Gastgeber bleiben jetzt dran. Einen weiten Schlag kann der Gast nicht klären, weil Yassin Memokoh dazwischengrätscht und den Ball hinterhersprintet. Vor dem Tor bleibt er ruhig und schiebt überlegt zum 4:0 ein (58.).

Arminia nutzt Räume

Eppelborn hat längst die Dreierkette aufgelöst, was dem FC Arminia Ludwigshafen weitere Möglichkeiten eröffnet. Nach einer Flanke von Bastian Hommrich köpft Antonaci zum 5:0 ein (75.) – Doppelpack. „Ich glaube, ich habe noch nie doppelt getroffen. Zumindest nicht bei den Aktiven. Vielleicht in der Jugend“, versucht sich der FC-Kapitän später zu erinnern. Nur drei Minuten später legt die Arminia nach. Nach einer Ecke irrt der Ball kurz durch den Fünfmeterraum. Der eingewechselte Tim Amberger nimmt sich der Kugel an und trifft zum 6:0 (78.). Mit dem Schlusspfiff erzielt Hommrich das 7:0 (90.).

„Ich habe einiges gesehen, das wir besser machen können. Leider haben wir nur einen Trainingstag vor dem Spiel bei der Wormatia. Ich könnte noch drei gebrauchen“, blickt Gimmy schon auf die nächste Begegnung am Samstag (14 Uhr). Da könnte die Arminia weitere Punkte für den Klassenverbleib sammeln.